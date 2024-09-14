В Минобороны заявили об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Минобороны: армия России отразила пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область

Армия России за прошедшие сутки отразила пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область. Об этом заявили в Минобороны России в своем канале в Telegram.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое», — отметили в оборонном ведомстве.

Также в Министерстве обороны добавили, что потери противника на данном направлении составили порядка 40 человек личного состава. Кроме того, Российская армия успешно отразила контратаки ВСУ на других участках в Курской области.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли за все время вылазки 13,1 тысячи военных, включая более 300 человек за прошедшие сутки. В министерстве добавили, что были уничтожены инженерная техника, средства разминирования, а также средства контрбатарейной борьбы. Также было подчеркнуто, что операция Вооруженных сил (ВС) России по выдавливанию противника продолжается.