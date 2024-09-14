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14:14, 14 сентября 2024Россия

В Минобороны озвучили потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли за все время вылазки 13,1 тысячи военных

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за все время вылазки 13,1 тысячи военных, включая более 300 человек за прошедшие сутки. Об этом заявили в Минобороны России в своем канале в Telegram.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13 100 военнослужащих, 110 танков,
44 боевые машины пехоты, 87 бронетранспортеров, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS», — отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что были уничтожены инженерная техника, средства разминирования, а также средства контрбатарейной борьбы. Также было подчеркнуто, что операция Вооруженных сил (ВС) России по выдавливанию противника продолжается.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил, что иностранные наемники показали низкую эффективность при вторжении ВСУ в Курскую область. Представитель подчеркнул, что Российская армия успешно справляется с задачей уничтожения иностранных наемников. В частности, он отметил, что даже за украинскими военными их получается доставать посредством артиллерийского огня и вылазок в тыл противника.

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      Максим Габриелян
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