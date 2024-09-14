На Украине выразили уверенность в выдворении ВСУ из Курской области

Жители Сумской области уверены, что ВСУ выгонят из Курской области

Жители Сумской области уверены, что российские военные выгонят Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом рассказала эвакуированная из приграничья Курской области женщина, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сестра эвакуированной гражданки долгие годы живет в Сумской области. Она и рассказала сестре, что местные уверены, что ВСУ не закрепятся под Курском.

«И [сестра] сказала, что в Сумах народ ожидает. Народ там ждет, что все равно [российские военные] выгонят назад [ВСУ]. Народ уверен, что не задержатся [ВСУ] все равно, не удержатся. ВСУ в Курской области не останутся. Выгонят», — сказала она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область привело к желаемым результатам. По его словам, эта операция якобы помогла замедлить продвижение ВС России на других участках фронта.