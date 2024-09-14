Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 14 сентября 2024Бывший СССР

На Украине выразили уверенность в выдворении ВСУ из Курской области

Жители Сумской области уверены, что ВСУ выгонят из Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жители Сумской области уверены, что российские военные выгонят Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом рассказала эвакуированная из приграничья Курской области женщина, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сестра эвакуированной гражданки долгие годы живет в Сумской области. Она и рассказала сестре, что местные уверены, что ВСУ не закрепятся под Курском.

«И [сестра] сказала, что в Сумах народ ожидает. Народ там ждет, что все равно [российские военные] выгонят назад [ВСУ]. Народ уверен, что не задержатся [ВСУ] все равно, не удержатся. ВСУ в Курской области не останутся. Выгонят», — сказала она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область привело к желаемым результатам. По его словам, эта операция якобы помогла замедлить продвижение ВС России на других участках фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула из плена более 100 захваченных ВСУ в Курской области военных

      В России высказалась о планах Китая «соорудить мост» для переговоров по Украине

      Стали известны подробности возвращения российских пленных

      На Украине выразили уверенность в выдворении ВСУ из Курской области

      На Западе заявили о предоставлении Украиной США и Британии целей для ударов по России

      Расселл выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

      Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве и попал на видео

      Чиновников Минтруда Северной Осетии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В Белгородской области создадут добровольческий отряд для защиты региона

      Поезд сбил мужчину в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше