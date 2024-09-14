На Западе рассказали об отношении жителей Покровска к российским военным

Политик Асселино: жители Покровска ждут прихода российских военных

Жители Покровска (украинское название города Красноармейска) ждут прихода российских военных. Об этом рассказал лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал материал телеканала LCI, в котором говорилось о враждебном отношении местных жителей к Киеву. «LCI признается, что многие жители, оставшиеся в Покровске, приветствовали приход русских и служили информаторами для разоблачения украинских солдат», — указал политик.

При этом, по его словам, он подвергся нападкам, когда выступал с аналогичными утверждениями.

Ранее телеканал LCI со ссылкой на украинского военного медика сообщил, что Покровск покинули все проукраински настроенные жители.