Жители Покровска (украинское название города Красноармейска) ждут прихода российских военных. Об этом рассказал лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино на своей странице в соцсети X.
Он прокомментировал материал телеканала LCI, в котором говорилось о враждебном отношении местных жителей к Киеву. «LCI признается, что многие жители, оставшиеся в Покровске, приветствовали приход русских и служили информаторами для разоблачения украинских солдат», — указал политик.
При этом, по его словам, он подвергся нападкам, когда выступал с аналогичными утверждениями.
Ранее телеканал LCI со ссылкой на украинского военного медика сообщил, что Покровск покинули все проукраински настроенные жители.