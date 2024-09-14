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01:07, 14 сентября 2024Мир

На Западе рассказали об отношении жителей Покровска к российским военным

Политик Асселино: жители Покровска ждут прихода российских военных

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жители Покровска (украинское название города Красноармейска) ждут прихода российских военных. Об этом рассказал лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал материал телеканала LCI, в котором говорилось о враждебном отношении местных жителей к Киеву. «LCI признается, что многие жители, оставшиеся в Покровске, приветствовали приход русских и служили информаторами для разоблачения украинских солдат», — указал политик.

При этом, по его словам, он подвергся нападкам, когда выступал с аналогичными утверждениями.

Ранее телеканал LCI со ссылкой на украинского военного медика сообщил, что Покровск покинули все проукраински настроенные жители.

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      Марина Совина
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