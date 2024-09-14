Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 14 сентября 2024Мир

Основатель Pink Floyd уличил Запад во лжи о химоружии в Сирии

Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад солгал о применении химоружия в Сирии

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Запад солгал, обвинив президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Как утверждает музыкант, его пытались «отменить», поскольку он выступал против обвинений в адрес Асада, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что он [Асад] так не поступал. Доказательство налицо, и мы это знаем», — заявил Уотерс.

Основатель Pink Floyd подчеркнул, что американцы, французы и англичане направили войска в страну и сбрасывали бомбы на сирийский народ.

Ранее Уотерс заявил, что Запад старается выставить президента России Владимира Путина «плохим парнем». Западные страны стремятся очернить всех, включая его, кто не поддерживает их позицию по конфликту на Украине, убежден музыкант.

До этого он сообщил, что политическая элита США убеждена в своем превосходстве над украинцами. По его словам, такого мнения придерживаются президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и экс-глава государства Дональд Трамп.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил смысл вторжения ВСУ в Курскую область. Он хотел остановить российские войска под Харьковом

      Бойцы «Ахмата» рассказали о ситуации в Курской области

      На военной базе в США начали отрабатывать бои с армией России

      Московский суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

      Семен Слепаков обжаловал отказ снять с него статус иноагента

      Глава Минздрава Приморья призвал жителей рожать в перерывах между работами

      В США ужаснулись из-за ситуации на Украине

      Минобороны сообщило о 19 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

      Основатель Pink Floyd уличил Запад во лжи о химоружии в Сирии

      В США назвали Харрис сторонницей войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше