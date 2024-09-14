Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад стремится выставить Путина «плохим парнем»

Запад старается выставить президента России Владимира Путина «плохим парнем». Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости.

По словам музыканта, западные страны стремятся очернить всех, включая его, кто не поддерживает их позицию по конфликту на Украине. Уотерс отметил, что сейчас идет «экзистенциальная битва за сохранение души человечества», от исхода которой зависит судьба всего мира. «Если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету», — подчеркнул он.

Ранее Уотерс заявил о безразличии властей США к простым украинцам. Все, что делает «американская империя» в других государства — это стремление к обогащению «американских плутократов», утверждает певец.