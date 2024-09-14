Правительство Украины заявило о намерении уменьшить соцрасходы в 2025 году

Правительство Украины планирует уменьшить соцрасходы на $1,2 млрд в 2025 году

Правительство Украины планирует уменьшить социальные расходы на 1,2 миллиарда долларов (50 миллиардов гривен) в 2025 году. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

Как отмечает издание, это может быть связано с тем, что в 2024 году на соцрасходы заложили несколько больше средств, чем фактически потратят. Кроме того, большую часть средств на это направление правительство потратит на дотацию Пенсионному фонду. Сумма составит 280,2 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда долларов).

Второй статьей расходов на 80,8 миллиардов гривен (2,1 миллиарда долларов) является программа социальной защиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства. 42,32 миллиарда гривен (около 1 миллиарда долларов) пойдут на выплату жилищных субсидий.

Ранее стало известно, что проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4 процента ВВП страны. Также ожидается, что ВВП Украины в следующем году вырастет на 2,7 процента.