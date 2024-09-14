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23:32, 14 сентября 2024Россия

ПВО сбила шесть беспилотников над Брянской областью

Губернатор Богомаз: ПВО сбила шесть беспилотников над Брянской областью

Фото: РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть беспилотников в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В настоящее время наши защитники отражают очередную террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли экстренные и оперативные службы.

В ночь на 13 сентября украинские войска выпустили по российской территории 20 беспилотников. Атака была совершена на Брянскую область, под ударом также оказались Белгородская, Калужская, Курская, Орловская и Смоленская области.

Также в ночь на 11 сентября ВСУ пытались ударить по Курской и Белгородской областях. Там силы ПВО сбили по два беспилотника.

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      Марина Совина
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