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12:15, 14 сентября 2024Россия

Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

Минобороны: ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России также нанесли удар по местам базирования катеров ССО ВСУ. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.

Вместе с тем Минобороны сообщило о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.

14 сентября Министерство обороны России заявило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой народной республике. В ведомстве отметили, что это удалось в результате решительных действий подразделений группировки «Южная».

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      Екатерина Грищенко
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