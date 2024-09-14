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05:01, 14 сентября 2024Забота о себе

Врач предупредила о негативных эффектах от сахарозаменителей

Нутрициолог Юзуп: сахарозаменители могут способствовать перееданию

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Несмотря на преимущества, связанные с использованием сахарозаменителей, существует ряд научных исследований, указывающих на их возможный негативный эффект на здоровье. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

По словам специалиста, некоторые исследования показывают, что использование искусственных сахарозаменителей может привести к изменению метаболизма с последующим повышением риска развития жировой болезни печени и нарушением углеводного обмена. Например, употребление аспартама связано с повышением уровня инсулина и нарушением чувствительности к этому гормону.

Врач также сообщила, что некоторые сахарозаменители, такие как сахарин и сукралоза, могут негативно влиять на состав микрофлоры кишечника, что чревато проблемами с пищеварением и увеличением рисков аутоиммунных заболеваний.

Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на искусственные сахарозаменители, такие как головные боли, тошнота и даже более серьезные проявления

Ирина Юзупнутрициолог

«Использование сладких заменителей может повышать общее желание к сладкому, что, в свою очередь, может способствовать перееданию и увеличению потребления калорий. Мозг, привыкший к сладкому вкусу, может не получать удовлетворения от натуральных продуктов, что может провоцировать поиск более сладких и калорийных вариантов питания», — отметила нутрициолог.

Стоит учитывать, что натуральные сахарозаменители, такие как стевия и эритритол, обычно считаются более безопасными и полезными, сказала Юзуп. Она также посоветовала обращать внимание на свою реакцию на тот или иной сахарозаменитель, добавив, что в этом может помочь ведение пищевого дневника. Кроме того, врач рекомендовала выбирать высококачественные продукты от проверенных производителей, чтобы снизить риск потребления вредных добавок и низкокачественных компонентов.

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«Прежде всего стоит проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы понять, как конкретный сахарозаменитель может действовать на ваше здоровье», — заключила она.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Фролова предупредила о коварстве протеиновых батончиков. По ее словам, при бездумном употреблении они могут не только не способствовать похудению, но наоборот, приводить к набору массы тела.

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      Екатерина Смирная
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