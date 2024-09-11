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06:06, 11 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о коварстве протеиновых батончиков

Диетолог Фролова предупредила о коварстве протеиновых батончиков

Фото: Unsplash

При бездумном употреблении протеиновые батончики могут не только не способствовать похудению, но наоборот, приводить к набору массы тела, предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Фролова.

По словам врача, основное коварство протеиновых батончиков заключается в их высокой калорийности. Так, нередко на порцию приходится 300 килокалорий, а то и более. «Мы воспринимаем их как полезный перекус, а по факту по калорийности 1-2 батончика могут заменить полноценный прием пищи», — отметила она.

Если же стоит задача набрать вес, грамотное встраивание батончиков в рацион может помочь в достижении цели, рассказала специалист.

Протеиновый батончик часто воспринимается как вариант быстрого и питательного перекуса во время или после интенсивных физических нагрузок. Однако в этом случае стоит обратить внимание, чтобы в составе было достаточное количество не только белков, но и углеводов. В фитнес-клубах, к сожалению, нередко можно встретить низкоуглеводные варианты. А ведь именно углеводы позволяют нам быстро восполнить запасы энергии, и, например, продолжить тренировку

Татьяна Фроловадиетолог

Хоть на упаковках с батончиками часто есть указание «без сахара», лакомства могут содержать его альтернативные варианты, например, фруктозу или сиропы, предостерегла собеседница «Ленты.ру».

Батончики могут стать удобным вариантом приема пищи даже при снижении массы тела, добавила врач. Однако при выборе она призвала всегда обращать внимание на калорийность и состав продукта, а именно соотношение белков, жиров и углеводов, добавленные сахара.

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      Екатерина Смирная
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