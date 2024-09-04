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14:49, 4 сентября 2024Из жизни

Мужчина без упражнений похудел на 14 килограммов за три месяца и раскрыл свой секрет

Житель Индии похудел на 14 килограммов за три месяца благодаря отказу от сахара

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Житель Индии сумел похудеть на 14 килограммов за три месяца, не прибегая к сложным диетам и занятиям спортом. Секрет своего успеха он раскрыл в беседе с The Times of India.

Хасан Сони признался, что давно хотел похудеть, однако искал способ сделать это, не ограничивая себя в еде и не утомляя упражнениями. В итоге он решил отказаться от сахара и газированных напитков, которые ранее употреблял каждый день. Кроме того, он изменил рацион, сделав упор на здоровую пищу.

На завтрак Сони съедал два куриных яйца, две пшеничные лепешки чапати и выпивал чашку зеленого чая. Обедал мужчина тремя чапати с карри и порцией чечевичного супа, так же ужинал. По словам индийца, этот набор продуктов обеспечивал его всеми необходимыми для организма питательными веществами и позволял без дискомфорта поддерживать дефицит калорий.

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Сони также сказал, что избранный им рацион позволил избежать срывов и желания съесть что-нибудь перед сном. При этом индиец предупредил, что его метод не универсален. «Все худеют по-разному. Этот метод сработал для меня, но другим нужно подобрать свою тактику. Хотя у каждого обмен веществ работает по-своему, главное — питаться здоровой и безопасной пищей», — отметил он.

При этом Сони уверен, что отказ от сладкого и газировки, а также переход на полезные продукты — главное для успешного похудения.

Ранее житель Индии рассказал, как сбросил 20 килограммов за год без походов в спортзал. В первую очередь, он отказался от двух продуктов.

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      Никита Савин
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