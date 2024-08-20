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11:34, 20 августа 2024Из жизни

Мужчина похудел на 20 килограммов без походов в спортзал и раскрыл свой секрет

Житель Индии сбросил 20 килограммов благодаря отказу от масла

Фото: ELIAS VICARIO / Unsplash

Житель Индии сбросил 20 килограммов за год без походов в спортзал и раскрыл секрет своего успеха. Его историю рассказывает The Times of India.

Вивек Чайтанья из Бангалора рассказал, что решил изменить образ жизни в конце лета 2023 года. Тогда он попал в больницу и был вынужден провести там несколько дней. Врач предупредил индийца, что ему необходимо внимательнее относиться к своему весу, чтобы избежать более серьезных проблем. Чайтанья признался, что сразу же подумал о своей многочисленной семье, которую необходимо поддерживать, и решил похудеть.

В первую очередь он отказался от растительного и топленого масел, обработанных продуктов и сахара. Мужчина включил в свой рацион семена тыквы, подсолнечника, арбуза и льна, а также изюм. Основой его новой диеты стали бобовые, кукуруза, каши, свежие фрукты и овощи и грибы. При этом он значительно сократил порции еды.

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Чайтанья начал совершать сначала небольшие прогулки и постепенно увеличивал длительность и расстояние. Кроме того, он занялся простейшей аэробикой, не прибегая к слишком сложным упражнениям. Также он старался ужинать как можно раньше и наладил режим сна. Индиец признался, что в первое время ему было непросто принять новый образ жизни. «Бывали дни, когда мне хотелось сдаться. Прогресса на весах не было, а мне хотелось как следует наесться», — рассказал он.

Однако мужчина научился бороться с этими желаниями, концентрируясь на своем здоровье и отсекая все негативные мысли с помощью прослушивания музыки и медитаций. Индиец даже взял отпуск на работе, чтобы снизить уровень стресса и войти в новый ритм жизни.

Также он специально отмечал каждый свой успех. Например, когда одежда становилась велика, и приходилось идти и покупать вещь на размер меньше. В итоге за год ему удалось сбросить ровно 20 килограммов. «Пройденный мной путь — свидетельство того, что при правильном мышлении и поддержке близких можно преодолеть любые препятствия», — подытожил Чайтанья.

Ранее сообщалось, что 73-летняя женщина из США сбросила 68 килограммов за год. В похудении ей помогла работа с психологом.

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      Никита Савин
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