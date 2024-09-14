Школу в российском городе закрыли на карантин из-за пневмонии

В Екатеринбурге школу закрыли на карантин из-за пневмонии у учеников

В Екатеринбурге общеобразовательную школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии у учеников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования в российском городе.

Речь идет о школе номер 16, которая находится по адресу улица Павла Шаманова, 24. В ней обучаются около 2500 детей. «Учащиеся школы № 16 переведены на дистанционное обучение в связи с 13 случаями заболевания пневмонией у учеников из 12 классов», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 14 по 23 сентября. При этом в других школах Екатеринбурга случаи пневмонии не зафиксированы, отмечают власти города. Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование по факту заболевания несовершеннолетних.

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