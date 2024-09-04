В Казахстане закрыли село на карантин из-за сибирской язвы

Sputnik: село Улкен Аксу в Казахстане закрыли на карантин

Село Улкен Аксу Алматинской области Казахстана закрыли на карантин из-за вспышки сибирской язвы. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на акима (главу) села Адильжана Курбаниязова.

В населенном пункте ввели запрет на вывоз скота и мясной продукции. Приказа о запрете на перемещение людей нет.

3 сентября стало известно о выявлении четырех случаев подозрения на сибирскую язву у местных жителей казахстанского села Улкен Аксу. Причиной заражения, предварительно, стал контакт с зараженным животным во время забоя.

Ранее сообщалось о вспышке эпидемии желудочного гриппа на военной базе в Эстонии. Тогда власти республики заявили о 70 заболевших и о возможном увеличении случаев заражения.