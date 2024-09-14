Рожин: солдаты ВСУ отказались выполнять самоубийственные приказы

Армия России взяла в плен подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое отказалось выполнять самоубийственные приказы командования. Об этом стало известно из радиоперехвата переговоров 1-го батальона огневой поддержки 150-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), который опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На дзержинском направлении (ДНР) боец с позывным Ворон запрашивал у командования разрешение на отступление, но получил от командира с позывным Аббат приказ в случае пулеметного огня ложиться на землю и переждать. Однако все бойцы бригады приняли решение сдаться в плен, чтобы сохранить жизни.

Рожин рассказал, что благодаря радиоперехвату с украинских позиций российские военнослужащие узнали о катастрофических проблемах солдат ВСУ на дзержинском направлении — они попали под обстрелы, налеты дронов и столкнулись с непониманием командиров, отдающих им самоубийственные приказы, что вынудило военных искать спасения у армии России.

«Локализовав позицию ВСУ, с которой были перехвачены радиопереговоры, операторы БПЛА ВС РФ сбросили листовки с подробной инструкцией по сдаче в плен, подарив украинским солдатам шанс на спасение их жизней», — написал он.

Ранее Рожин заявил об уничтожении двух украинских МиГ-29. Эксперт уточнил, что российские военные уничтожили вооружение в результате атаки по территории международного аэропорта имени Данилы Галицкого во Львове.

