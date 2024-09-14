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17:37, 14 сентября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности об аресте министра труда российского региона

ТАСС: министр труда и соцразвития Северной Осетии Айдарова арестована на месяц

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова арестована на месяц по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции республики.

Сообщалось, что министерство и некоторые подведомственные ему учреждения при заключении госконтрактов нарушили требования закона Nº 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Другие подробности дела не раскрываются.

О задержании министра стало известно в пятницу, 13 сентября. В этот день в министерстве прошли обыски, вместе с Айдаровой задержали еще нескольких сотрудников ведомства.

Алина Айдарова занимает пост министра с 2021 года. До этого она была заместителем главы Минтруда республики.

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      Мария Черкасова
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