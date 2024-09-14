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09:16, 14 сентября 2024Россия

Стало известно об убийстве ВСУ матери российского военного в Курской области

РИА Новости: ВСУ убили женщину в Курской области, узнав, что ее сын военный

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловали и убили в Курской области женщину, узнав, что ее сын военный. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная жительница Суджанского района.

По ее словам, погибшая женщина жила в селе Гончаровка. Она работала охранником в школе.

«Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке [ВСУ] узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо. Было издевательское изнасилование и расстрел», — уточнила собеседница агентства.

Информация о происшествии была зафиксирована военными следователями Следственного комитета России.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ расстреляли в Курской области двух беженцев и их собаку. Погибшие пытались добраться до российских войск в населенном пункте Шептуховка.

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      Екатерина Грищенко
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