РИА Новости: ВСУ убили женщину в Курской области, узнав, что ее сын военный

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловали и убили в Курской области женщину, узнав, что ее сын военный. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная жительница Суджанского района.

По ее словам, погибшая женщина жила в селе Гончаровка. Она работала охранником в школе.

«Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке [ВСУ] узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо. Было издевательское изнасилование и расстрел», — уточнила собеседница агентства.

Информация о происшествии была зафиксирована военными следователями Следственного комитета России.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ расстреляли в Курской области двух беженцев и их собаку. Погибшие пытались добраться до российских войск в населенном пункте Шептуховка.