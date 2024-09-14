Суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Мещанский суд Москвы вернул Волочковой иск к Пенсионному фонду

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Об этом рассказали РИА Новости в суде.

Уточняется, что исковое заявление было возвращено танцовщице. Как пояснил собеседник агентства, дело не подсудно данному суду.

Ранее стало известно, что Волочкова обратилась в суд с иском в Мещанский суд столицы из да того, что соцорган «потерял» 15 лет ее трудового стажа. Она объяснила, что ей были положены выплаты еще десять лет назад, поскольку артисты балета имеют право уйти на заслуженный отдых в 38 лет, но трудовой стаж у нее «украл» Большой театр, который выдал фальсифицированную трудовую книжку. Краснодарский театр также не смог найти заключенные с ней договоры и контракты.