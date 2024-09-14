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07:40, 14 сентября 2024Россия

В России объяснили смысл советских учений с пехотой в эпицентре реального ядерного взрыва

Сотрудник РАН Минц: ядерное оружие испытали под Тоцким из-за сходства с Европой

Фото: Будневич Иосиф / ТАСС

Единственные в истории СССР учения с реальным ударом ядерным оружием и проходом пехоты в эпицентре взрыва, которые состоялись ровно 70 лет назад, 14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне, проходили именно в этом месте из-за сходства рельефа с Западной Европой. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН историк Михаил Минц. По его мнению, это говорит о том, что их смысл был скорее военным, а не политическим.

Минц объяснил, что первой задачей Советской Армии была отработка наступления и обороны после ядерного удара, а во вторую очередь во время учения испытали возможность применения такого вида вооружения непосредственно во время боевых действий.

Почему выбрали Тоцкий полигон, со всех сторон окруженный деревнями? Там рельеф местности похож на Западную Европу. То есть, он хорошо подходил, чтобы смоделировать боевые действия [в условиях реальной войны на территории противника]

Михаил Минц

Историк рассказал, что по легенде учений сторона «западных» держала оборону, в то время как «восточные» сначала сбрасывали на первых атомную бомбу, а после переходили в наступление. И хотя в сам момент взрыва и «западные», и «восточные» находились на безопасном расстоянии, во время атаки всем подразделениям «восточных» пришлось пройти через километровую зону вокруг взрыва или на минимальном удалении от нее.

«Неудивительно, что солдаты в итоге подверглись облучению», — подытожил Минц.

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Войсковые учения с применением ядерного оружия прошли на Тоцком полигоне под кодовым названием «Снежок». В них участвовали 39 тысяч солдат и шесть тысяч офицеров, командовал учением маршал Георгий Жуков. Мощность ядерного устройства, сброшенного на полигон, составляла 40 килотонн — вдвое мощнее, чем бомба «Толстяк», сброшенная на японский город Нагасаки.

Позже специалисты Уральского отделения РАН выяснили, что в регионе, где проходили учения, злокачественные новообразования органов дыхания стали встречаться чаще на 225 процентов, щитовидной железы — на 260 процентов, кожи — на 131 процент, а заболевания лимфатической и кроветворной систем — на 670 процентов. Общая онкозаболеваемость детей возросла в два раза.

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      Марк Леонов
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