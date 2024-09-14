Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 14 сентября 2024Бывший СССР

ЦИК Молдавии отозвал разрешение участвовать в референдуме о вступлении в ЕС партии «Шанс»

ЦИК Молдавии отозвал разрешение участвовать в референдуме партии «Шанс»

Фото: Olivier Hoslet / Pool / Reuters

ЦИК Молдавии отозвал разрешение участвовать в референдуме о вступлении страны в Европейский союз (ЕС) оппозиционной партии «Шанс». Об этом сообщает ТАСС.

«Партия "Шанс" исключается из списка политических формирований, допущенных к президентским выборам и конституционному референдуму», — приводит агентство постановление, озвученное в ходе заседания комиссии.

Причиной снятия с голосования было названо решения суда, согласно которому партия признана запрещенной на территории государства.

Ранее Центризбирком Молдавии зарегистрировал оппозиционную партию «Возрождение», входящую в блок «Победа», в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией «против». Документы также подала и оппозиционная партия «Шанс», так как она входит в блок «Победа».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Будем реагировать так, чтобы мало не показалось». Россия пообещала жестко ответить на разрешение ВСУ бить вглубь страны

      Главу Минтруда Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий

      Военнослужащий раскрыл местонахождение части трофейной техники ВСУ

      Волочкова извинилась перед Успенской за случайную насмешку над ее дочерью

      Назван кандидат на пост главы объединенной Федерации гимнастики России

      Экс-замначальника налоговой инспекции Москвы обвинили в получении взятки

      Минобороны опубликовало кадры возвращения российских пленных

      Усик собрался стать министром

      Зеленский раскрыл детали обмена военнопленными с Россией

      ВСУ нанесли удар по Шебекинскому городскому округу Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше