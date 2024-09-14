ЦИК Молдавии отозвал разрешение участвовать в референдуме о вступлении в ЕС партии «Шанс»

ЦИК Молдавии отозвал разрешение участвовать в референдуме о вступлении страны в Европейский союз (ЕС) оппозиционной партии «Шанс». Об этом сообщает ТАСС.
«Партия "Шанс" исключается из списка политических формирований, допущенных к президентским выборам и конституционному референдуму», — приводит агентство постановление, озвученное в ходе заседания комиссии.
Причиной снятия с голосования было названо решения суда, согласно которому партия признана запрещенной на территории государства.
Ранее Центризбирком Молдавии зарегистрировал оппозиционную партию «Возрождение», входящую в блок «Победа», в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией «против». Документы также подала и оппозиционная партия «Шанс», так как она входит в блок «Победа».