ЦИК Молдавии отозвал разрешение участвовать в референдуме о вступлении в ЕС партии «Шанс»

ЦИК Молдавии отозвал разрешение участвовать в референдуме партии «Шанс»

ЦИК Молдавии отозвал разрешение участвовать в референдуме о вступлении страны в Европейский союз (ЕС) оппозиционной партии «Шанс». Об этом сообщает ТАСС.

«Партия "Шанс" исключается из списка политических формирований, допущенных к президентским выборам и конституционному референдуму», — приводит агентство постановление, озвученное в ходе заседания комиссии.

Причиной снятия с голосования было названо решения суда, согласно которому партия признана запрещенной на территории государства.

Ранее Центризбирком Молдавии зарегистрировал оппозиционную партию «Возрождение», входящую в блок «Победа», в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией «против». Документы также подала и оппозиционная партия «Шанс», так как она входит в блок «Победа».