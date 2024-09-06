ЦИК Молдавии зарегистрировал партию «Возрождение» для участия в референдуме о ЕС

Центризбирком Молдавии зарегистрировал оппозиционную партию «Возрождение», входящую в блок «Победа», в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией «против». Об этом заявила глава ЦИК республики Анжела Караман, передает РИА Новости.

«Возрождение» подала документы в ЦИК 3 сентября для участия в референдуме по вопросу вступления Молдавии в Европейский союз с позицией «против».

Ранее в Молдавии оппозиционная партия «Шанс», также входящая в блок «Победа», подала документы в ЦИК для регистрации в качестве участника референдума о евроинтеграции. Партия заявляет, что евроинтеграция приведет к независимости Молдовы.

До этого экс-президент Молдавии Владимир Воронин описал переговоры о членстве в Евросоюз фразой «попили пиво». Он утверждает, что переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз не ведутся.