В Белом доме оценили реакцию RT на санкции

Белый дом: США не смешно, когда речь идет о подрыве демократических институтов

США не видят поводов для смеха, когда речь идет об «операциях по подрыву демократических институтов внутри страны». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя реакцию телеканала RT на введенные против него санкции, пишет РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, американская сторона ввела ограничения, чтобы «прервать скрытые информационные операции». «Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно и мы относимся к этому очень серьезно», — подчеркнула она.

Телеканал RT с иронией отреагировал на обвинения «в участии в российских разведывательных операциях». «У нас заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает о нас», — заявили в пресс-службе, добавив, что «все это время вещали прямо из штаб-квартиры КГБ».

4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Кроме того, санкции были введены против Маргариты Симоньян.