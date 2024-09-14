Меркурис: эскалация конфликта с Россией станет катастрофой для Британии

Великобритания стремится к эскалации конфликта с Россией, однако это обернется катастрофой для нее самой. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео, опубликованном на его официальном YouTube-канале.

Он отметил, что британская армия находится в плачевном состоянии, в частности, ей не хватает бюджетных средств. Кроме того, продолжил эксперт, лишь половина имеющихся в ее распоряжении истребителей готова к бою. «Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?» — задался он вопросом.

Ранее бывший посол Британии в США Ким Дэррок предупредил, что снятие запрета на удары Украины по территории России западными ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях такого решения.