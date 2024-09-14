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21:57, 14 сентября 2024Культура

В фан-клубе «Гарри Поттера» ответили Милонову на сравнение с фриками

В фан-клубе «Гарри Поттера» заявили, что среди поклонников саги нет фриков

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пик популярности саги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере давно прошел, никто из поклонников не переодевается в любимых персонажей, а также среди любителей истории нет фриков. Об этом заявил глава российского фан-клуба Гарри Поттера Федор Байбаков в беседе с «Газетой.Ru», ответив на слова депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Мне кажется, уважаемый депутат несколько отстал от событий и преувеличивает степень увлечения Поттерианой среди взрослых фанатов. Например, среди моего окружения, а это люди в возрасте за 25-30, немало тех, кого можно назвать фанатами саги о Гарри Поттере. И среди них нет ни одного, кто фанател бы настолько, что все свое время посвящал своему увлечению. Кого можно было бы назвать не фанатом, но фанатиком», — сказал Байбаков.

Он отметил, что пик безумного фанатизма по Гарри Поттеру пришелся на 2010-2011 годы, когда вышли последние фильмы в серии. Глава фан-клуба добавил, что тематические мероприятия (квизы, собрания и так далее) проводятся крайне редко.

Ранее Милонов заявил, что к поклонникам Гарри Поттера у него больше вопросов, чем к квадроберам. Он заявил, что мужчины 38-50 лет, переодевающиеся в героев франшизы, являются фриками. Позднее депутат заявил, что запрет квадроберов в России искусственно подогреет интерес к этому движению и поможет ему заполучить новых апологетов.

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      Марина Совина
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