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10:00, 14 сентября 2024Россия

В Курской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Смирнов: над Курской областью объявлена ракетная опасность

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Над Курской областью объявлена ракетная опасность утром 14 сентября. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!», — написал губернатор.

Смирнов также призвал жителей оставаться в домах и перейти в помещения коридорного типа, где нет окон. Он также призвал всех, кто находится на улице зайти в ближайшие здания.

Ранее Смирнов заявил, что в небе над Курской областью сбили четыре украинские авиабомбы и два дрона. По его данным, в приграничном районе система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два беспилотника самолетного типа.

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