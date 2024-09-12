В небе над Курской областью сбили четыре украинские авиабомбы и два дрона

Смирнов: в небе над Курской областью сбили четыре авиабомбы и два дрона

В небе над Курской областью сбили четыре украинские авиабомбы и два дрона. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его данным, в приграничном районе система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два беспилотника самолетного типа.

Ранее также Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских дронов над Белгородской и Курской областями. Помимо этого, российские военные сбили по два украинских дрона над этими регионами в ночь на 12 сентября.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.