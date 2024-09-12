Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 12 сентября 2024Россия

В небе над Курской областью сбили четыре украинские авиабомбы и два дрона

Смирнов: в небе над Курской областью сбили четыре авиабомбы и два дрона

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В небе над Курской областью сбили четыре украинские авиабомбы и два дрона. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его данным, в приграничном районе система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два беспилотника самолетного типа.

Ранее также Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских дронов над Белгородской и Курской областями. Помимо этого, российские военные сбили по два украинских дрона над этими регионами в ночь на 12 сентября.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Мужчина застрял на дереве на 10 часов

      Россияне назвали самую престижную профессию

      Стало известно о назначении нового начальника Госавтоинспекции Казани

      Установлен новый рекорд по числу людей в космосе

      Паузу с решением Запада по ударам вглубь России связали с ошибками ВСУ

      Россиянин уснул во время катания на сапборде, был унесен в море и попал на видео

      Стоимость золота побила исторический рекорд

      В Эстонии призвали НАТО усилить ПВО на границе с Россией

      Российский игрок сравнил КХЛ и НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше