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18:14, 14 сентября 2024Россия

В России объяснили желание Столтенберга восстановить диалог с Москвой

Сенатор Джабаров: Столтенбергу нужен диалог РФ из-за сомнений в победе Киева

Фото: Stefan Rousseau / AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет восстановить диалог с Москвой из-за сомнений в шансах Украины победить в военном конфликте, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил такое желание представителя Североатлантического альянса.

Странная ситуация: до этого господин Столтенберг настойчиво топил любые контакты с Россией и говорил, что с Россией нужно говорить только на поле боя и языком силы. И вдруг что-то поменялось. Сразу появляется мысль — какие-то сомнения, видимо, в победе Украины появились, что Украина сдержит этот фронт? Очень похоже именно на это

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Сейчас натовцы пытаются нащупать пути для ведения переговоров с Россией. Я думаю, что, даже если такие переговоры начнутся, это не значит, что будет приостановлена специальная военная операция (СВО). Об этом наш президент говорил — мы будем работать по плану, а переговоры нам не помеха. Так что, если это будет официальное предложение к России, наверное, так и ответят наши официальные лица», — сказал сенатор.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, для завершения украинского конфликта необходимо в какой-то момент снова начать диалог. «Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог», — сказал он. При этом он отметил, что сейчас возможностей для этого меньше, чем в 2014 году.

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      Варвара Кошечкина
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