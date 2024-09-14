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00:30, 15 сентября 2024Экономика

В России запретили продажу одежды без маркировки

В России с 15 сентября запретили продажу некоторых видов одежды без маркировки

Фото: Nick de Partee / Unsplash

Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведение касается спортивных и лыжных костюмов, отдельных предметов спецодежды, трикотажных мужских рубашках и других товарах. Ранее в стране был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию страны до 1 апреля 2024 года.

С 1 марта 2025 года в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, войдут новые позиции, среди которых головные уборы, нижнее белье, носки и чулки, перчатки, а также детская одежда.

Ранее в России предложили ввести маркировку чая после случаев с выявления пестицидов в продукции крупных производителей. В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) считают, что маркировка поможет держать на контроле качество товара и оперативно выявлять на кассах фальсификат.

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      Марина Совина
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