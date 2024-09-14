В США заявили о риске прекращения помощи Киеву при победе Трампа

WP: Украина может остаться без поддержки со стороны США в случае победы Трампа

Украина может остаться без поддержки со стороны США в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Утверждается, что ситуация на Украине сейчас носит критический характер, а ближайшие месяцы могут предрешить исход всего конфликта с Россией. При этом атака украинской армии на Курскую область «не изменила кардинальным образом динамику войны» и вполне могла быть «ошибкой».

«Но основной страх на Украине связан с решимостью Запада, в частности, США. Многие опасаются того, что произойдет, если Трамп победит в ноябре. Администрации [президента США Джо] Байдена следует осознать вероятность того, что поддержка Украины в ближайшие четыре месяца может оказаться последней крупной помощью со стороны США», — указано в материале.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за то, что тот не говорил с российским лидером Владимиром Путиным «уже много лет». Кандидат от республиканцев пообещал, что «уладит этот вопрос» когда станет президентом США.