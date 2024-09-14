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17:36, 14 сентября 2024Россия

В Тверской области обнаружили останки более 250 красноармейцев

ТАСС: подо Ржевом обнаружили останки 268 бойцов и командиров Красной армии

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

В Тверской области поисковики в ходе экспедиции «Ржев. Калининский фронт» и Всероссийской вахты памяти обнаружили останки более 250 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.

Так, в ходе проходивших с 6 сентября поисковых работ подо Ржевом были найдены останки 268 бойцов и командиров Красной армии. В том числе удалось установить имена восьми из них.

«У подножия монумента [на Ржевском мемориале Советскому солдату] поисковики и гости торжественного мероприятия простились с погибшими воинами, почтили память героев минутой молчания и возложили цветы и венки ко Ржевскому мемориалу Советскому солдату», — рассказали в Музее Победы.

После этого найденные при поисковых работах останки красноармейцев планируется захоронить во Ржеве с отданием всех почестей.

В мае на позициях российских военных близ реки Днепр были найдены останки красноармейцев. Сообщалось, что их передадут в Министерство культуры.

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      Екатерина Грищенко
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