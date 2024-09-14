Пушков: Трамп предстает кандидатом здравого смысла

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп предстает силой «здравого смысла» на выборах этого года. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

«На этих выборах в США Трамп, при всех его огрехах и человеческих слабостях, выступает как кандидат здравого смысла. [Кандидат от Демократической партии Камала] Харрис, напротив, выступает как лишенный личностных характеристик продукт избирательных технологий», — написал парламентарий.

Пушков также добавил, что своим смехом Харрис стремится «скрыть пустоту» своих выступлений и отсутствие каких-либо определенных взглядов. Он также добавил, что оба политика представляют две противоположные части страны: человеческую и политтехнологическую.

Ранее Пушков заявил, что экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Харрис хочет получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме. Он подчеркнул, что и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного».