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10:48, 14 сентября 2024Россия

Трампа назвали кандидатом здравого смысла

Пушков: Трамп предстает кандидатом здравого смысла

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп предстает силой «здравого смысла» на выборах этого года. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

«На этих выборах в США Трамп, при всех его огрехах и человеческих слабостях, выступает как кандидат здравого смысла. [Кандидат от Демократической партии Камала] Харрис, напротив, выступает как лишенный личностных характеристик продукт избирательных технологий», — написал парламентарий.

Пушков также добавил, что своим смехом Харрис стремится «скрыть пустоту» своих выступлений и отсутствие каких-либо определенных взглядов. Он также добавил, что оба политика представляют две противоположные части страны: человеческую и политтехнологическую.

Ранее Пушков заявил, что экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Харрис хочет получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме. Он подчеркнул, что и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного».

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      Максим Габриелян
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