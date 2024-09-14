Запад призвали открыть второй фронт против нацизма на Украине

Депутат Шеремет: Западу стоит открыть второй фронт против нацизма на Украине

Западу и всем его здравомыслящим политикам стоит открыть второй фронт против нацизма на Украине. Об этом заявил депутат lепутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«В сложившейся ситуации предлагаю здравомыслящим западным элитам открыть второй фронт против возродившихся в Украине нацистов, как это уже делали их мужественные предки», — рассказал парламентарий.

Он также назвал власти Киева «возродившейся желто-синей фашистской чумой». По его словам, страны Европы должны встать плечом к плечу, чтобы ее победить.

Ранее Шеремет призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву. Депутат заявил, что именно с подачи глава правительства ФРГ немецкий народ оказался втянутым в спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и противостояние с Россией. Он также призвал к капитуляции Киева.