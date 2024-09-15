Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве 18 артустановок

Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве артиллерийских установок. Об этом заявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

«В июле мы подали заказ на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — рассказал Поульсен.

По его словам, закупать оружие и осуществлять его техническую-материальную поддержку на Украине очень просто, поскольку для этого требуется мало средств.

Ранее сообщалось, что Дания разрешила Украине использовать американские истребители F-16 при нападении на Курскую область. При этом премьер-министр страны Метте Фредериксен выразила сожаления, что поставки оружия заняли слишком много времени.