Дания разрешила Украине использовать F-16 при нападении на Курскую область

Премьер Дании Фредериксен: Украина может использовать F-16 в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право использовать переданные Данией американские истребители F-16 для атак по российской территории, в том числе в Курской области. Об этом объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает РИА Новости.

«Мы не накладываем ограничений на F-16... Мы предоставили эти самолеты без ограничений, то есть в соответствии с международным правом», — подчеркнула она на полях международной конференции по безопасности Globsec-2024, которая проходит в Праге.

При этом премьер-министр выразила сожаление, что поставки истребителей заняли слишком много времени. На данный момент, по ее мнению, важно прекратить разговоры об ограничениях на использование Украиной западного оружия. Кроме того, Фредериксен обратила внимание на необходимость увеличить расходы на оборону всеми европейскими странами.

Ранее о возможности ВСУ использовать датское оружие для ударов по территории России говорил министр иностранных дел и бывший премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен. По его мнению, это вполне соответствует «правилам войны».