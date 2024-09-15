Журналист Боуз заявил об отступлении ВСУ в Курской области и в Донбассе

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут остановить продвижение России. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз заявил об отступлении ВСУ в Курской области и в Донбассе. По его мнению, западные издания специально замалчивают данные о вытеснении украинских военных из курского приграничья.

«Украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области. Они терпят неудачу», — отметил он.

Ранее Боуз выразил мнение, что разрешение Украине бить вглубь России может уничтожить всю Землю. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон готовы пойти на такой шаг, поскольку не могут публично и открыто признать поражение в прокси-войне с Россией.