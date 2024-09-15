На Украине заявили о похищении 270 тысяч единиц оружия

«Опендатабот»: на Украине похитили 270 тысяч единиц оружия

Эксперты заявили о похищении оружия на Украине. Об этом пишет издание «Фокус» со ссылкой на статистику сервиса «Опендатабот», который специализируется на мониторинге государственных реестров.

Согласно информации, в стране с 24 февраля 2022 года исчезли или были похищены более 270 тысяч единиц оружия. Уточняется, что данный показатель составляет 40 процентов от общего количества, зарегистрированного в едином реестре. При этом отмечается, что за нынешний год было украдено или потеряно более 78 217 единиц оружия. Это больше, чем за прошлый год, и в четыре раза больше, чем до начала СВО.

В списке исчезнувших оказались охотничьи ружья (27,9 процента), автоматы (27,8 процента) и карабины (10,8 процента). Кроме того, в данном перечне числятся автомат АК-74 (51 008 единиц), пистолеты ПМ (7,4 процента общего объема) и карабины СКС (4,4 процента). При этом больше всего краж приходится на Донецкую (19,4 процента) и Запорожскую области (11,8 процента), а также Киев (10 процентов).

Председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин объяснил журналистам, что все потерянное оружие на Украине оказывается на черном рынке. По его словам, ситуация с нелегальным оборотом оружия в стране с каждым днем становится все ужаснее.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие.