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13:51, 15 сентября 2024Мир

На Западе раскрыли момент наибольшего опасения ядерного удара от России

Экс-глава ЦРУ Петреус заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружия

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Из-за серьезных опасений в том, что Россия осмелится применить ядерное оружие в начале конфликта на Украине, США и их западные союзники предупредили Москву, что в рамках ответных мер НАТО уничтожит российский Черноморский флот. Об этом на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус, сообщает РБК.

«[Российская внешнеполитическая риторика] привела к предупреждению [со стороны США], что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — заявил бывший генерал. При этом во время своей работы на должности главы ЦРУ он отмечал, что не обсуждал с Белым домом возможные ответные шаги со стороны Вашингтона.

При этом Петреус заявил, что на данный момент угроза применения стратегического и тактического ядерного оружия со стороны Москвы отсутствует.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не применяет ядерное оружие в ответ на действия противника, потому что понимает опасность и необратимость такого конфликта. Он отметил, что ядерный конфликт действительно никому не нужен, назвав его «очень плохой историей с тяжелейшим исходом».

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      Виктория Кондратьева
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