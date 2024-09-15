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02:38, 15 сентября 2024Россия

Российский рядовой метким выстрелом сбил беспилотник

Минобороны: рядовой Кузнецов метко сбил беспилотник выстрелом из штатного оружия

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гвардии рядовой Руслан Кузнецов сбил украинский беспилотник метким выстрелом из штатного оружия. Об этом сообщило Минобороны России, заявление ведомства приводит ТАСС.

По информации министерства, российский рядовой заметил дрон во время наблюдения за воздушной ситуацией. Солдат сориентировался в ситуации и открыл огонь по объекту, поразив его метким выстрелом. Подчеркивается, что таким образом он предотвратил наблюдение за позициями ВС России.

Также Минобороны сообщило, что гвардии сержант Сергей Куренев скрытно атаковал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, оценил обстановку и быстро и скрытно переместил боевую машину реактивной системы залпового огня на другую позицию. После произведения расчетов военнослужащий навелся на цель и атаковал украинских военных.

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      Евгений Силаев
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