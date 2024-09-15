Российский военный скрытно атаковал ВСУ во время боя

Минобороны: сержант Куренев скрытно атаковал ВСУ во время боя

Гвардии сержант Сергей Куренев скрытно атаковал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке российских подразделений Куренев получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, которые готовились атаковать позиции российских войск с фланга. Сержант оценил обстановку и быстро и скрытно переместил боевую машину реактивной системы залпового огня на другую позицию. После произведения расчетов он навелся на цель и атаковал украинских военных.

Ранее солдат-срочник вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Его атаковали FPV-дроны, но на помощь пришли российские военные.