Состояние пострадавшего от удара молнии российского туриста ухудшилось

Shot: у пострадавшего от удара молнии российского туриста стала отказывать нога

Состояние пострадавшего от удара молнии в Батуми, Грузия, российского туриста ухудшилось. Об этом пишет Shot.

32-летний Павел Смирнов из Самары рассказал, что ему стало сложно передвигаться. По его словам, у него стала отказывать правая нога. В связи с этим ему придется задержаться в клинике на неопределенный срок. Чтобы состояние улучшилось, потребуется минимум неделя, отметил пострадавший.

Во время прогулки по пирсу в россиянина ударила молния. Мужчина упал на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась. Уточняется, что он выжил и практически не получил повреждений.

После госпитализации врачи вкололи туристу обезболивающее. После этого он почувствовал себя бодро. Медики поразились тому, что пациент после столь мощного разряда тока стал так быстро восстанавливаться.