Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:53, 15 сентября 2024Путешествия

Состояние пострадавшего от удара молнии российского туриста ухудшилось

Shot: у пострадавшего от удара молнии российского туриста стала отказывать нога

Кадр: Telegram-канал SHOT

Состояние пострадавшего от удара молнии в Батуми, Грузия, российского туриста ухудшилось. Об этом пишет Shot.

32-летний Павел Смирнов из Самары рассказал, что ему стало сложно передвигаться. По его словам, у него стала отказывать правая нога. В связи с этим ему придется задержаться в клинике на неопределенный срок. Чтобы состояние улучшилось, потребуется минимум неделя, отметил пострадавший.

Во время прогулки по пирсу в россиянина ударила молния. Мужчина упал на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась. Уточняется, что он выжил и практически не получил повреждений.

После госпитализации врачи вкололи туристу обезболивающее. После этого он почувствовал себя бодро. Медики поразились тому, что пациент после столь мощного разряда тока стал так быстро восстанавливаться.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Галкина уличили в политической деятельности и антироссийской пропаганде. Как юморист отреагировал на выводы суда?

      Сборная Англии оказалась под угрозой отстранения от Евро-2028

      Раскрыты подробности ДТП с российскими туристами в Египте

      Эксперт назвал альтернативы Telegram в России

      Шевченко вернула титул чемпионки UFC

      Состояние пострадавшего от удара молнии российского туриста ухудшилось

      В Британии назвали преимущество китайских авто перед западными брендами

      Возможности Германии наращивать военную помощь Киеву оценили

      Немецкий генерал заявил о точке невозврата из-за разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

      Инспектор ГИБДД сбил детей в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше