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07:35, 12 сентября 2024Путешествия

Молния ударила в российского туриста в Грузии

Молния ударила в 32-летнего российского туриста в Грузии, мужчина выжил

Фото: Freepik

В грузинском Батуми молния ударила в российского туриста из Самары на пирсе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Молния попала в момент, когда 32-летний Павел гулял с друзьями по пирсу. Мужчина упал на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась. Уточняется, что он выжил и практически не получил повреждений.

На место инцидента экстренно приехала скорая и забрала пострадавшего с ожогами на животе, спине и ногах. Сейчас он находится в республиканской больнице Батуми.

Ранее в Уфе молния попала в крышу и подожгла частный дом с людьми. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. В момент попадания молнии внутри здания находились два человека — обоих удалось спасти.

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      Юлия Мискевич
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