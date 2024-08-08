Молния ударила в крышу и подожгла дом россиян

В Уфе молния попала в крышу и подожгла частный дом с людьми. Пожар попал на видео, которое опубликовало управление МЧС по Республике Башкортостан в Telegram.
Инцидент произошел на Станиславской улице. По предварительным данным, жилье россиян загорелось из-за удара молнии. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров, уточнили сотрудники ведомства. В момент попадания молнии внутри здания находились два человека — обоих удалось спасти. Для тушения пожара на место прибыли 22 специалиста и семь единиц техники.
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