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17:49, 8 августа 2024Экономика

Молния ударила в крышу и подожгла дом россиян

В Уфе частный дом с людьми загорелся после удара молнии и попал на видео

В Уфе молния попала в крышу и подожгла частный дом с людьми. Пожар попал на видео, которое опубликовало управление МЧС по Республике Башкортостан в Telegram.

Инцидент произошел на Станиславской улице. По предварительным данным, жилье россиян загорелось из-за удара молнии. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров, уточнили сотрудники ведомства. В момент попадания молнии внутри здания находились два человека — обоих удалось спасти. Для тушения пожара на место прибыли 22 специалиста и семь единиц техники.

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Ранее от удара молнии загорелся деревянный многоквартирный дом в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел на улице Усиевича.

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      Нина Ташевская
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