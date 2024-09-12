Раскрыты подробности о состоянии пострадавшего от удара молнии российского туриста

Shot: пострадавший от удара молнии в Батуми россиянин идет на поправку

Российский турист, пострадавший от удара молнии во время танцев под песни коллектива «Нейромонах Феофан» в грузинском Батуми, идет на поправку. Подробности о состоянии мужчины раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, грузинские врачи вкололи 32-летнему Павлу обезболивающее. Теперь он чувствует себя бодро, гуляет по больнице и общается по телефону с друзьями, которые шутят, что после произошедшего у него появились сверхспособности.

Медики поразились, что пациент после такого мощного разряда тока быстро восстанавливается. Во время удара молнии на нем загорелась футболка, кроссовок разорвало на части, а шорты стали выглядеть так, «как будто их из дробовика прострелили». Уточняется, что у Павла ожоги на животе, спине и ногах, внутренние органы не пострадали. Из больницы мужчину должны выписать через несколько дней.

Ранее россиянин рассказал о своем состоянии после удара молнии. По словам туриста, он увидел тоннель со светом.

