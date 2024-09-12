Пострадавший от удара молнии российский турист рассказал о своем состоянии

Пострадавший от удара молнии турист рассказал, что увидел свет в конце тоннеля

Турист из Самары, которого поразил мощнейший разряд молнии в грузинском Батуми подумал, что умер и увидел свет в конце тоннеля. Информацией о своем состоянии он поделился с Telegram-каналом SHOT.

«Я первое, что увидел, это тоннель со светом. Вот ты танцуешь, секунда и ты умираешь», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что все тело «горело», руки и ноги были обездвижены, а дыхание — затруднено. По его словам, чувствительность не приходила долго.

«Брат потушил на мне майку, которая догорала. Там кроссовок разорвало на части, трусы сильно сгорели, шорты будто из дробовика прострелили, майка тоже наполовину горелая», — отметил пострадавший.

Молния попала 12 сентября в момент, когда 32-летний Павел гулял с друзьями по пирсу. Мужчина упал на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась. Уточняется, что он выжил и практически не получил повреждений.