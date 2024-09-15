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17:15, 15 сентября 2024Мир

США обвинили в создании рисков для ядерного удара со стороны России

Офицер ВС Дэниел Дэвис: США ставят Америку и Европу под угрозу ядерного удара РФ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США создают риски для российского ядерного удара по городам Америки и Европы. Об этом в своем блоге на YouTubeзаявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

Намерения разрешить Киеву бить по территории России западным оружием ставит под удар европейские государства. Обсуждение такой меры основывается на предположении, что Россия не будет отвечать на подобные шаги, предположил эксперт

«Они считают, что она этого не сделает: не надо переживать из-за этого, давайте рискнем, рискнем ядерной безопасностью, рискнем тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком», — обвинил власти США Дэвис.

По словам бывшего офицера, Украину уже можно считать ходячим трупом, у которого нет шансов победить в конфликте. Однако дальнейшая его эскалация может привести к глобальному столкновению.

Пять бывших министров обороны Великобритании и экс-премьер страны Борис Джонсон призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Киеву удары по российской территории поставленным Лондоном оружием. Ирландский журналист Чей Боуз предупредил, что в таком случае жителям придется вскоре прятаться в бункерах.

Боуз также выразил мнение, что разрешение Украине бить вглубь России может потенциально уничтожить всю Землю. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон готовы пойти на такой шаг, так как не могут публично и открыто признать поражение в прокси-войне с Россией.

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      Вячеслав Агапов
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