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16:40, 15 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали последствия одобрения ударов ВСУ вглубь территории России

Боуз: жители выступающих за удары по России стран будут прятаться в бункерах

Фото: Alina Smutko / Reuters

Жители Великобритании, выступающей за решение об одобрении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, будут прятаться в бункерах, если их правительство решится на это. Об этом в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — отреагировал журналист на данные о том, что пять бывших министров обороны Великобритании и экс-премьер страны Борис Джонсон призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Киеву удары по российской территории поставленным Лондоном оружием.

При этом сообщается, что Киев уже передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым ВСУ планируют ударить поставленными Украине дальнобойными баллистическими ракетами.

Ранее Боуз выразил мнение, что разрешение Украине бить вглубь России может потенциально уничтожить всю Землю. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон готовы пойти на такой шаг, так как не могут публично и открыто признать поражение в прокси-войне с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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