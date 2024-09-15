В деле о теракте в «Крокусе» допустили появление новых фигурантов

ТАСС: в деле о теракте в «Крокус сити холле» могут появиться новые фигуранты

В деле о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Как следует из постановления судьи, следствие полагает, что Мухаммад Зоира Шарипзода (внесен в реестр террористов и экстремистов), оставаясь на свободе, может «вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен». В свою очередь, обвиняемы частично признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

2 июня сообщалось, что в Москве арестовали 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Еще двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.