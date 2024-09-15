В российском регионе третий раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области третий раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.

Ракетную опасность в регионе объявили третий раз за день. Как следует из Telegram-канала врио главы Курской области, ее также объявляли около 10 часов утра и 14:30.