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13:28, 15 сентября 2024Россия

Российская армия отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС России отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в Курской области. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщило Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ВСУ при этом потеряли три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин. До 60 человек противника были убиты и ранены.

Ранее 15 сентября в Минобороны России раскрыли, что российские военные за минувшие сутки уничтожили ряд объектов ВСУ. В их числе — железнодорожный состав с западными вооружениями и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, стало известно, что российские военные Южной группировки войск заняли очередной опорный пункт противника на северском направлении в Донецкой народной республике.

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      Маргарита Щигарева
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